Тропічний циклон атакував Одесу: чому подібні аномалії стають нормою

Наслідки негоди в Одесі / © Володимир Зеленський

Останню негоду в Одесі можна порівняти із тропічним циклоном. До того ж за останнє десятиліття в місті суттєво почастішали екстремальні погодні явища, що супроводжуються сильними зливами.

Про це заявила керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ «Укргідрометцентру» Наталія Птуха, у ефірі КИЇВ 24.

Як формувався аномальний циклон?

Наталія Птуха пояснює механізм виникнення такої інтенсивної негоди, наголошуючи на її нетиповості для наших широт:

«Цей циклон знаходився над екваторіальним морем, і його блокувало поле високого тиску з півночі. Тому він не мав змоги сильно рухатися в інші напрямки. Він, скажімо так, був стаціонарно на одному місці. Його атмосферні фронти прокручувалися над Одещиною і, відповідно, спричинювали досить динамічні опади. Фахівці відмічають, що в нього вже були певні риси, які більше притаманні тропічним циклонам».

Експертка додає, що інтенсивність опадів посилюється на межі акваторії та суходолу за рахунок додаткової вологи від моря та посилення конвективних процесів, що є типовим для прибережних міст.

Зміна клімату як ключова причина

Подібні аномалії є частиною глобального тренду і прямо пов’язані зі змінами клімату, підкреслює Птуха. Зростання температури в акваторіях дає додаткове джерело вологи та водозапасу в атмосфері. Ця тенденція чітко простежується в статистиці.

«Починаючи з 2015 року, за останнє десятиріччя, в Одесі саме почастішали випадки таких екстремальних явищ з сильними дощами, коли сума опадів від 50 до 100 мм за 12 годин і менше. Їх вже зафіксовано 14, а в попередні десятиріччя їх фіксувалося по дві-три штуки на 10 років», — зазначила Наталія Птуха.

Міста, розташовані на узбережжі морів, перебувають у зоні підвищеного ризику інтенсивніших опадів. Це стосується не лише України; приклади руйнівної негоди, яка вразила, наприклад, Іспанію минулого року, підтверджують цю тенденцію.

Трагічні наслідки

Нагадаємо, за добу в Одесі випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми, і причиною цього є не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Сильна негода в Одесі розпочалася ще вранці. До вечора інтенсивні зливи спричинили масштабні наслідки: сотні автомобілів опинилися у воді, а по місту довелося частково перекривати рух транспорту через значні підтоплення.

Ця ситуація призвела до трагічних наслідків у місті. Загинуло девʼять людей (за даними пресслужби ДСНС Одещини). Рятувальники евакуювали понад 360 людей. Зазнали затоплення численні будинки та підвальні приміщення.