Заворушення у Петропавлівській Борщагівці / © DW

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Служба безпеки України затримала ще двох активних учасників заворушень, які відбулися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Вони переховувалися від правосуддя.

Про це повідомили в СБУ.

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Зазначається, що, перебуваючи поблизу пункту тимчасової дислокації Національної гвардії, фігуранти поширювали фейки про українських воїнів, закликали до провокацій і трощили поліцейське авто.

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Потім обидва зловмисники майже два тижні ховалися від правосуддя – не користувалися телефонним зв’язком та постійно змінювали адреси тимчасового проживання на території столичного регіону. Але навіть така конспірація їм не допомогла.

Співробітники СБУ задокументували злочини провокаторів і затримали їх: одного з них у підвалі київської багатоповерхівки, іншого – в орендованому будинку під Бояркою.

Правоохоронці загалом викрили 16 учасників заворушень, 9-м з яких слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за злочини проти основ національної безпеки України. Ще сім підозр фігурантам оголошені співробітниками Національної поліції.

Як з’ясувало розслідування, один із двох «нових» затриманих – це 31-річний місцевий блогер, який проводив зйомку на місці заворушень, а потім викладав відео у ТікТоці з фейковою інформацією про Сили оборони. Також на цьому відео провокатор закликав брати участь у сутичках.

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Ще одним фігурантом є 24-річний мешканець столичного регіону. Задокументовано, як він розбив кувалдою заднє скло в службовому авто Нацполіції та викрав речі правоохоронців.

Крім цього, фігурант брав участь у блокуванні автобуса Національної гвардії. Для цього він зупинив свій автомобіль безпосередньо на проїзній частині дороги та закликав перевертати службові авто правоохоронців для перекриття проїзду.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Наразі одному із затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо іншого фігуранта, то прокуратура оскаржила в апеляційному порядку рішення суду стосовно обраного йому запобіжного заходу і просить Київський апеляційний суд замінити його на більш суворий.

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Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Заворушення у Петропавлівській Борщагівці — що відомо

2 листопада 2026 року в селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом спалахнув гучний скандал через інформацію про нібито незаконне утримання та побиття чоловіків у підвалі приватного будинку, який використовувався для розміщення військовослужбовців Національної гвардії України.

Після цього до будівлі почали прибувати місцеві мешканці та люди, які називали себе родичами військових. Згодом між прибулими та особами, що перебували на території об’єкта, виникли конфлікти, а частина присутніх намагалася потрапити всередину.

На місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Він підтвердив, що там перебувають військовослужбовці НГУ в СЗЧ і заявив, що четверо людей, які потребували медичної допомоги, вже доставлені до лікарні.

На місці подій перебував і керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він заявив, що дії присутніх фактично перешкоджали евакуації та шпиталізації військових, які потребували лікування. За його словами, у будинку перебували 14 осіб, а подібні об’єкти функціонують і в інших регіонах країни.

Після інциденту ініціювали службову перевірку, до якої також долучилися Держбюро розслідувань та Офіс військового омбудсмана.

Окрему увагу привернула жінка, яка представилася власницею клініки «Мед-престиж» та однією з перших прибула до місця подій. Вона заявляла про нібито незаконне утримання людей та необхідність надання їм меддопомоги. Водночас журналістські розслідування засвідчили, що вона не є власницею зазначеної установи, а сама клініка припинила діяльність ще 2023 року.

14 листопада Володимир Зеленський вперше прокоментував скандал. Він заявив, що сутички мали провокаційний характер. За його словами, це підготовлена історія, і правоохоронні органи повинні дати всі відповіді на те, що там сталося.

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