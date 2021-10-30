Трошки побув геєм: у Харкові чоловік підіграв журналістові і підірвав Мережу (відео)

Рубрика "Смажені факти" завжди розпитує перехожих на гарячі теми.

У Харкові перехожий зголосився допомогти журналістові, якому, нібит, всі відмовляли у інтерв'ю. На деякий час він "перетворився" на чоловіка, який був геєм, але змінив свою орієнтацію.

Відео діалогу виклали в Мережі, а харків'янин став справжньою зіркою.

У Харкові знімали рубрику "Гарячі і смажені факти". "Ведучий",за традицією попросив одного із перехожих підіграти йому і побути чоловіком, з яким він домовився, але той не прийшов на інтерв'ю і який був геєм, але кілька років тому змінив свою орієнтацію. Чоловік погодився і йому довелося від імені вигаданого Ігора відповідати на провокативні запитання ведучого.

Чоловік впорався з завданням і став зіркою Мережі.

Його акторські здібності оцінили підписники соцмереж:

Красава! Добре тримався.

Мене порвало!

Найкращий!

Слід зазначити, у рубрики "фішка" вишукувати людей, які погодяться дати інтерв'ю від імені вигаданого героя на "гарячі" теми.

Нагадаємо, що у Миколаєві стався курйозний випадок. Дві пенсіонерки вирішили обзавестися транспортом, поцупивши його на вулиці. Бабусі потягли електросамокати, які здають в оренду для катання містом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання