"Трошки помилилися будинком": адвокат з Дніпра, якого побили спецпризначенці, а оселю розгромили, не отримав компенсації

Чоловік вимагає компенсації за дії правоохоронців.

Адвокат з Дніпра, до будинку якого увірвалися спецпризначенці, вибили двері, зламали камери спостереження, а його самого побили і протримали голим на підлозі 45 хвилин, досі не отримав компенсації попри рішення суду.

Про це повідомляють "Факти".

Інцидент стався у червні 2020 року в Дніпрі. Спецназ, переплутавши адресу, де мав проводитися обшук, увірвався у сусідній будинок, який належить адвокату Олександру Пришедьку. Правоохоронці виволочили чоловіка з душу голого, побили і повалили на підлогу. Так його протримали 45 хвилин. В цей час в будинку "проводили обшук" - перевернули все догори дном, розбили скляні двері та вікна і, за словами господаря, вкрали 20 тисяч доларів.

У МВС пізніше визнали, що переплутали адресу і мали потрапити до будинку сусіда Олександра Пришедька. При цьому про жодні компенсації потерпілому від дій поліції не було й мови.

Сам адвокат подав на міністерство до суду і відсудив компенсацію у розмірі 1 млн гривень, далі виграв ще й апеляційний суд, але гроші до цих пір не отримав.

Абсолютно голий пролежав на підлозі 45 хвилин

Під час судового розгляду підтвердилося, що вранці 26 червня 2020 року спецпризначенці попередньо зламавши камери відеонагляду біля входу та вибивши вхідні двері, які були незачиненими, увірвалися до будинку Олександра Пришедька, хоча мали перевірити сусідній будинок.

"Коли вранці 26 червня хтось раптово почав громити мій будинок, я подумав, що це пограбування. Був у душі й раптом почув, що в моєму будинку б'ють вікна. Не встиг вийти, як у ванну кімнату влетіли озброєні люди в чорному одязі та балаклавах. Двоє з них тут же повалили мене на підлогу та завдали кілька ударів. Я вдарився головою об підлогу. Був абсолютно голий і пролежав так 45 хвилин — мені не давали встати й не дозволяли навіть прикритися. Мені в потилицю впиралося дуло автомата, а на обличчя капала кров — з руки спецназівця, який, вочевидь, порізався під час штурму. Пізніше за записами з камер відеоспостереження я побачив, що, поки двоє спецназівців тримали мене у ванній, ще п'ятеро поліцейських ходили будинком і все перевертали", - розповідає Олександр.

За його словами, його прізвище та ім'я "люди в чорному" не називали, тож чоловік поточнив у них, чи не сплутали вони його з кимось, оскільки проблем з правоохоронними органами у нього до цього не було. За 45 хвилин його підняли з підлоги і сказали, що скоро приїде слідчий з постановою і в будинку буде проводитися обшук на підставі рішення суду.

"А те, що ви тут робили останні 45 хвилин, це був не обшук? — кажу. — Ви все перевернули!" Як адвокат я зажадав, щоб під час обшуку були присутні представники обласної колегії адвокатів. Але спецназівці сказали, що "їм це до одного місця". Тільки через півтори години мені показали ухвалу суду про проведення обшуку. І я одразу побачив, що документ стосувався не мене, а мого сусіда! Я сказав про це працівникам поліції. Показав їм електронну виписку з реєстру майнових прав, де вказано, що будинок, в який вони увірвалися, належить моїй дружині, а не людині, у якої вони повинні були проводити обшук. На що спецназівці заявили, що їх це не переконує, бо я показав їм не оригінал права власності на будинок, а тільки виписку з реєстру. Хоча інформація в реєстрі загальнодоступна й вони самі могли б це перевірити. Та й, якщо так розбиратися, перевіряти їм потрібно було не моє право власності на будинок, а google-карти — цього було б достатньо, щоб зрозуміти, що вони потрапили не в той будинок. Але вони стали вимагати від мене оригінал документа", - розповідає потерпілий адвокат.

Він сказав правоохоронцям, що оригінали може привести адвокат, але вони відповіли, що це займе час, тож вже починають проводити обшук. Вони встигли обшукати дві кімнати, коли помічник адвоката привіз оригінали документів. Побачивши їх, працівники поліції порадилися між собою і з керівництвом, після чого обшук припинили, закривши протокол. У протоколі так і зазначили: "Обшук припинений у зв'язку з тим, що співробітники помилилися адресою".

Наполегливо відмовлялися визнати помилку

В той час, як поліцейські наполегливо відмовлялися визнати помилку та піти з дому Олександра Пришедька, в будинку його сусіда вже проводили обшук інші працівники.

"У будинку все перевернули догори дном. Зайшовши у двір, вони насамперед розбили дорогу камеру відеоспостереження. Виламали двері, розбили кувалдою електронний провід вартістю 25 тисяч гривень, розбили вікна. А йдучи, замість вибачень сказали: "Сильно жирно ви тут живете. Нічого страшного, з вас не убуде". Пізніше виявив, що у мене зникли 20 тисяч доларів, які були в гардеробній. Там теж орудували поліцейські, це видно на записах встановлених у будинку камер відеоспостереження", - розповів Олександр.

Він також звертався до поліції з приводу зникнення грошей, як і з приводу завдання йому тілесних ушкоджень (гематоми по тілу та струс мозку). В поліції не хотіли реєструвати за заявами кримінальні провадження, але потім таки зареєстрували, але про підозру нікому не оголошено, бо особи, які громили будинок, нібито "не встановлені слідством".

Крім того, Олександр неодноразово вимагав проведення службового розслідування в Головному управлінні МВС в Дніпропетровській області.

"За фактом можливих порушень, допущених окремими поліцейськими управління під час обшуку за місцем проживання адвоката, проводилася перевірка, за результатами якої копії матеріалів було направлено в ДБР міста Полтава для розгляду й прийняття рішення в межах чинного законодавства", - йдеться у відповіді на запит журналістів.

Щодо самого інциденту, то його в управлінні теж не прокоментували. Відповіли, що "обшук проводився відповідно до ухвали суду", а всі інші деталі "можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора".

Представники МВС не зробили це навіть у суді. Олександр Пришедько звернувся в Амур-Нижньодніпровський районний суд Дніпра з позовом про відшкодування йому моральної та матеріальної компенсації. З боку відповідача на судові засідання приходив юрист Дніпропетровського обласного управління МВС. Проти позову Олександра представник МВС заперечував, мотивуючи це тим, що поліцейські хоч і помилилися, але їхні дії не були визнані судом незаконними, а отже, мовляв, і на компенсацію Олександр претендувати не може. Також представник МВС заявляв, що "Олександр не надав достатньо доказів заподіяння йому моральних і фізичних страждань".

Однак суд ухвалив - виплатити 1 млн гривень компенсації Олександру, на що МВС подало апеляцію, яку адвокат теж виграв.

Моральну компенсацію потерпілому виплачувати не поспішають

За словами Олександра Пришедька, хоча рішення суду вже й вступило в дію, але компенсацію він так і не отримав.

"Представники МВС і Держказначейства подали касацію. Вони звернулися до суду з тим, щоб призупинити виконання цього рішення, мовляв, сума велика і якщо я зараз її отримаю, а потім раптом програю касацію, не факт, що зможу повернути ці гроші державі, бо моє матеріальне становище їм невідомо. Хоча паралельно з адвокатською діяльністю я займаюся бізнесом і маю великий дохід, що, природно, задекларовано. Представникам Держказначейства нічого не вартувало б перевірити це і переконатися у тому, що мій дохід дозволяє в разі чогось повернути гроші державі", - говорить Олександр.

За його словами, цього ніхто не зробив. Олександр уточнює, що мільйон гривень — це компенсація саме моральної шкоди. Після того, як йому розгромили будинок, безумовно, є ще й матеріальна. Але домогтися її відшкодування ще складніше.

"Розбиті двері, вікна, камера — все це зафіксовано. Практично одразу після того, що сталося, я почав робити ремонт — не жити ж без вікон і дверей. Але оскільки роботами займається не офіційна компанія з надання таких послуг, а просто робочі, у мене не залишилося документів, які підтвердили б мої витрати на ремонт. Тому матеріальну компенсацію я не отримав. Щодо ж зниклих 20 тисяч доларів, в поліції розслідувати цю справу ніхто не збирається. Мене викликали на допит як потерпілого один-єдиний раз, і на цьому все закінчилося", - розповідає потерпілий.

Адвокат говорить, що навіть після рішення суду третьої інстанції він буде домагатися розслідування порушених кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що у Дніпрі держава має компенсувати 1 мільйон гривень родині, яка постраждала під час обшуків поліції. Виявилося, правоохоронці переплутали будинки.

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