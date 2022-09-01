Трошки помилився координатами: на Херсонщині командир окупантів випадково уколошкав елітних спецпризначенців

По них відкрили "дружній" вогонь.

Про це повідомляє 24 канал, з посиланням на джерела у розвідці.

За інформацією розвідки, ще до початку контрнаступальних дій з боку ЗСУ на Херсонщині стався інцидент, в результаті якого загинули розвідники елітного підрозділу.

Вони згоріли у посадці в результаті нищівного обстрілу своїми ж запалювальними снарядами.

Так, під час бойового виходу російської розвідгрупи командир одного з передових підрозділів РФ отримав наказ зі штабу обстріляти позиції ЗСУ запалювальними снарядами. Він передав координати артилерії, щоправда зробив там помилку, на яку йому вказали підлеглі. Тим не менш, командир її не виправив, і окупанти "дружнім" вогнем приколошкали своїх же розвідників, які ховалися у посадці.

Російські розвідники-спецпризначенці відправилися до Кобзона, а з Росії прислали комісію, яка б мала розслідувати цей "інцидент".

Однак від покарання недосвідченого командира раптово врятували бійці ЗСУ. Вони поцілили у місце, де перебували призначені члени для роботи комісії. Майже всі вони загинули.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомила, що українські захисники під час контрнаступу пробили оборону окупантів на півдні. Через це лінія фронту посунулася вглиб окупованих територій на кілька кілометрів.

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