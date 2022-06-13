Тротил заклали в урні під вікном: стали відомі подробиці вибуху біля "мвс" окупантів в Мелітополі

У окупованому росіянами Мелітополі стався вибух біля приміщення так званого "мвс".

В результаті постраждали четверо людей.

Про це повідомляє РІА Мелітополь.

Вчора, 12 червня, в Мелітополі біля приміщення окупаційного "мвс". Воно розміщене в офісі, який російські загарбники разом із козаками-зрадниками "віджали" у одного з місцевих нардепів. Очолює фейкову структуру майор Олексій Селіванов.

За інформацією з окупаційних ЗМІ, постраждали нібито цивільні: чоловік та дівчина. Їх ушпиталили до медзакладу.

Як повідомляє РІА Мелітополь, поранення отримали 4 особи, включаючи двох окупантів. При цьому Селіванов приховує НП із пораненими військовими.

За версією росЗМІ, вибухівку потужністю 700-800 г тротилу, заклали в урні прямо під вікном у Селіванова.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух біля офісу так званого "міністерства внутрішніх справ" Запорізької області. Окупаційна влада підвердила інформацію про вибух та заявила про двох постраждалих.