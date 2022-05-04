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"Троянди миру роз’їжджаються з Донеччини": з Покровська до інших міст відправили тисячі саджанців

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"Троянди миру роз’їжджаються з Донеччини": з Покровська до інших міст відправили тисячі саджанців

Фото з відкритих джерел

З Покровська Донецької області відправили до різних міст України тисячі кущів троянд. 

З покровського розплідника 5000 тисяч саджанців троянд поїхали до Бучі. Крім того, 3 тис. відправили до інших міст України, де знайшли прихисток покровці: до Червонограда, Ужгорода, Жовкви, Сокаля, Чернівців тощо. 

Про це повідомив кервник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

"Троянди миру роз’їжджаються з Донеччини по всій Україні. Троянди – це маленька подяка за теплий прийом, який організували нашим переселенцям у цих містах. Війна закінчиться, переселенці повернуться, а пам’ять про них у вигляді троянд залишиться", - йдеться у його повідомленні. 

До слова, ці троянди сорту "Мир". Квіти отримали цю назву 1945-го, коли закінчилася Друга світова війна. За словами Кириленка, у 2022-му у такий спосіб Донеччина ділиться своїм прагненням до миру з усією Україною.

Як повідомлялося, станом на 1 травня від 24 лютого – початку повномасштабної війни Росії проти України внаслідок обстрілів та бомбардувань Донецької області загинули 286 мирних громадян, ще 890 дістали поранень. 

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