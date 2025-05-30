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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Троє близьких родичок колишніх топправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі — розслідування

Донька колишнього зама Авакова вписалась у будівництво найбільшого готелю країни в Буковелі, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Апартаменти у Буковелі

Апартаменти у Буковелі / © bihus.info

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря — Оксана стала співвласницею компанії, яка замовила будівництво найбільшого в Україні готелю в Буковелі.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, йдеться про готель Glacier Premium Apartments у Буковелі. За оцінками видання Forbes він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено — 10 поверхів, на 810 апартаментів, спа, спортзал та люксові бутіки.

Донька Сергія Чеботаря Оксана є співвласницею компанії «Глейшер Хілл», яка виступила замовником будівництва, її частка у власності — 33,30%.

Родина ще одного колишнього заступника Авакова — Олексія Тахтая теж має інтереси у Буковелі. У власності його дружини Марини троє апартаментів, загальною площею 300 квадратних метрів у готелі Rest & Ski Spa Resort.

Олексій Тахтай — за час роботи в МВС разом з Чеботарем засвітився у скандалі з родажем незаконно видобутого піску. Тоді правоохоронці відкрили провадження в якому фігурувало відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки.

Зараз Тахтай підозрюваний у справі про розтрату майна у особливо великих розмірах.

Поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку Westhills володіє ще трьома апартаментами дружина ексзаступника генерального прокурора Сергія Кізя.

Власницею 150 буковельських квадратних метрів Марина Кізь стала незадовго після звільнення чоловіка з органів, у 2020-му.

Сергій Кізь — роками працював у прокуратурі. А у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора. За цей короткий період він, зокрема, закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалось диктаторських законів «16 січня», засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової, та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова.

Після звільнення — практично одразу Кізь почав займатися бізнесом. Нині у колишнього заступника генпрокурора 10 різнопрофільних компаній.

Усіх трьох згаданих у розслідуванні родичок колишніх топправоохоронців об’єднує спільний бізнес-партнер — франківський забудовник, постійний партнер курорту Буковель — Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю Glacier Premium Apartments. А дружини Тахтая та Кізя обзавелися апартаментами в його готелях.

Нагадаємо, рідня заступника мера Києва Володимира Прокопіва шокувала статками.

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