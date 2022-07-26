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Троє бойовиків так званої "ДНР", які воювали проти України на боці РФ, отримали по 15 років за ґратами

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Троє бойовиків так званої "ДНР", які воювали проти України на боці РФ, отримали по 15 років за ґратами

Фото: УНІАН

Вояки потррапили у полон до ЗСУ на Харківщині.

Їх передали СБУ, а далі на зрадників очікував суд і суворий вирок.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Троє бойовиків з так званої "ДНР", які воювали у складі ЗС РФ проти України, проведуть 15 років за ґратами - такий вирок ухвалив  український суд.

"ДНРівців" взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Усі вони воювали проти України у складі незаконного збройного формування російських окупаційних військ. 

На початку березня фігуранти пройшли військову підготовку у "таборі" в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку, а далі скерували до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі.

Після проходження навчання "ДНРівців" повернули в Україну і перекинули на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники.

"Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу:

▪️ ч. 2 ст.111 (державна зрада);
▪️ ч. 1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників)", - повідомили у СБУ.

Нагадаємо, що служаки з так званої "ДНР" протестують проти того, щоб їх відправляли воювати до сусідньої квазіреспубліки "ЛНР". Бійці одного з підрозділів записали сльозливе відео, де скаржаться на лиху долю і що їх змушують воювати за чужу республіку.

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