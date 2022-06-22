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Троє буковинців за 12 тисяч доларів нелегально переправляли 8 чоловіків до Румунії: фото

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Троє буковинців за 12 тисяч доларів нелегально переправляли 8 чоловіків до Румунії: фото

Фото: Офіс генерального прокурора

На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Троє жителів Чернівецької області організували незаконну схему переправлення чоловіків за кордон. За 12 тисяч доларів "ділки" намагались допомогти 8 чоловікам перетнути кордон. 4 чоловікам все ж вдалося потрапити з України до ЄС, інших 4 - викрили і затримали.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

"За даними слідства, житель села Нижні Синівці Чернівецького району спільно з двома жителями села Буківка налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України до країн ЄС. За грошову винагороду у 1500 доларів США з особи організували незаконне переправлення 8 чоловіків призовного віку до Румунії", - йдеться у повідомленні.

"Ділки" забезпечили трансфером своїх "клієнтів" до села Тарашани Чернівецького району, де чоловіки залишалися на ночівлю, а вранці їх супроводжували до лінії розмежування держкордону. За такою схемою буковинцям вдалось переправити 4 чоловіків, інших 4 – викрили прикордонники поблизу лінії перетину держкордону.

Так, трьом буковинцям повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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