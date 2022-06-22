Троє буковинців за 12 тисяч доларів нелегально переправляли 8 чоловіків до Румунії: фото

Троє буковинців за 12 тисяч доларів нелегально переправляли 8 чоловіків до Румунії: фото

На Буковині викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон.

Троє жителів Чернівецької області організували незаконну схему переправлення чоловіків за кордон. За 12 тисяч доларів "ділки" намагались допомогти 8 чоловікам перетнути кордон. 4 чоловікам все ж вдалося потрапити з України до ЄС, інших 4 - викрили і затримали.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

"За даними слідства, житель села Нижні Синівці Чернівецького району спільно з двома жителями села Буківка налагодили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян України до країн ЄС. За грошову винагороду у 1500 доларів США з особи організували незаконне переправлення 8 чоловіків призовного віку до Румунії", - йдеться у повідомленні.

"Ділки" забезпечили трансфером своїх "клієнтів" до села Тарашани Чернівецького району, де чоловіки залишалися на ночівлю, а вранці їх супроводжували до лінії розмежування держкордону. За такою схемою буковинцям вдалось переправити 4 чоловіків, інших 4 – викрили прикордонники поблизу лінії перетину держкордону.

Так, трьом буковинцям повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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