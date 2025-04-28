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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Фатальна знахідка: розбір САУ обернувся кривавою драмою

Трагедія сталася на Харківщині неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Чоловіки намагалися розібрати на брухт САУ, у ній здетонував артснаряд

Чоловіки намагалися розібрати на брухт САУ, у ній здетонував артснаряд / © Facebook/Поліція Харківщини

В Ізюмському районі Харківської області загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на брухт самохідну артилерійську установку (САУ), яка залишилася там з періоду окупації регіону російськими військами.

Про це 28 квітня повідомила поліція Харківщини у Facebook.

«Неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі троє чоловіків вирішили розібрати на металобрухт САУ, яка залишилась з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями РФ. Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в поліції, від вибуху двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження.

Коли один з чоловіків почав розпилювати ствол, здетонував артснаряд / © Facebook/Поліція Харківщини

Коли один з чоловіків почав розпилювати ствол, здетонував артснаряд / © Facebook/Поліція Харківщини

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у Харківській області, в Ізюмі, підірвався 19-річний хлопець. Він самостійно розбирав на подвір’ї знайдений боєприпас. Хлопець отримав вибухову травму. Його оспіталізували до лікарні з уламковими пораненнями.

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