Фатальна знахідка: розбір САУ обернувся кривавою драмою

Чоловіки намагалися розібрати на брухт САУ, у ній здетонував артснаряд / © Facebook/Поліція Харківщини

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В Ізюмському районі Харківської області загинули двоє чоловіків, які намагалися розібрати на брухт самохідну артилерійську установку (САУ), яка залишилася там з періоду окупації регіону російськими військами.

Про це 28 квітня повідомила поліція Харківщини у Facebook.

«Неподалік села Мала Комишуваха в Ізюмському районі троє чоловіків вирішили розібрати на металобрухт САУ, яка залишилась з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями РФ. Один з чоловіків за допомогою зварювального апарату почав розпилювати ствол, внаслідок чого здетонував артилерійський снаряд», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в поліції, від вибуху двоє чоловіків 1988 та 1964 року народження отримали не сумісні з життям тілесні ушкодження.

Коли один з чоловіків почав розпилювати ствол, здетонував артснаряд / © Facebook/Поліція Харківщини

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, у Харківській області, в Ізюмі, підірвався 19-річний хлопець. Він самостійно розбирав на подвір’ї знайдений боєприпас. Хлопець отримав вибухову травму. Його оспіталізували до лікарні з уламковими пораненнями.