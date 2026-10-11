Троє дітей не гарантують відстрочку від мобілізації: головна умова відмови

Коли можуть відмовити у відстрочці багатодітним / © ТСН.ua

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Наявність трьох або більше неповнолітніх дітей автоматично не звільняє військовозобов’язаного від мобілізації. Українське законодавство визначає низку умов для відстрочки і виключення, через яке багатодітний батько може втратити право на відстрочку та бути призваним до лав ЗСУ.

Про це передає «Судово-юридична газета».

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Згідно з чинним законодавством України, право на звільнення від призову під час мобілізації мають чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє чи більше дітей віком до 18 років. Проте ключовою умовою є саме факт утримання неповнолітніх, а не лише біологічне батьківство чи запис у свідоцтві про народження.

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Коли можуть відмовити у відстрочці

Однією з підстав для відмови є заборгованість зі сплати аліментів, якщо подружжя розлучене. Згідно із законом, право на відстрочку втрачають особи, які мають борг, сукупний розмір якого перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

Як оформити відстрочку

Для оформленні відстрочки багатодітному батьку потрібні:

свідоцтва про народження дітей, документи про батьківство, а за потреби — підтвердження того, що діти перебувають на утриманні заявника та інформація про відсутність боргів по аліментах.

Оформити відстрочку можна в установленому порядку:

через застосунок «Резерв+», якщо система може підтвердити право на відстрочку за даними державних реєстрів;

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у передбачених випадках.

Що робити, якщо багатодітного батька вже мобілізували

У виданні зауважують, що сам факт наявності трьох дітей не означає автоматичного звільнення з війська.

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Якщо відповідна підстава для відстрочки існувала, але її не врахували або вона виникла уже після мобілізації, військовослужбовець може звернутися до командування своєї військової частини. До звернення потрібно додати документи, які підтверджують обставини, та попросити розглянути питання відповідно до законодавства.

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