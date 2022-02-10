Троє дітей залишилися без батька: подробиці трагічної загибелі мешканця Рівненщини у Литві

Чоловіка поховають сьогодні.

У Литві від удару струмом загинув 28-річний Микола Боровець. Чоловік жив у Рівненській області, але йому довелося поїхати на заробітки, щоб сплатити борг за будинок, який вони із дружиною нещодавно придбали. Без батька залишились троє маленьких дітей.

Про це пише видання "Обозреватель".

У Литві Микола працював на будівництві. Трагедія з ним сталася 5 лютого, на робочому місці був ще один товариш. Самі литовці відпочивали, бо у суботу, зазвичай, не працюють.

“Його друг залишився нагорі, а Коля спустився в підвал до щитка. Його довго не було і друг пішов подивитися, що трапилося. Коля вже був мертвий. Мабуть, його вдарило струмом і він одразу загинув“, – каже Михайло.

Господар компанії, де працював Микола, допоміг родичам із перевезенням тіла, а також передав їм зарплату чоловіка. Наразі родина готується до похорону.

Хотів швидше погасити борг за будинок

Останні два роки родина Миколи жила в селі Мирне Костопільського району Рівненської області. Там вони з 25-річною дружиною Анастасією купили будинок, за який частинами повертали гроші. Щоб швидше погасити борг, чоловік виїхав на заробітки до Литви. Залишилося виплатити ще половину.

“До Литви він поїхав уже втретє. А взагалі він на заробітках від 16 років, у різних країнах був, він хороший будівельник", – додав Михайло.

"Його батько й один із братів - теж на заробітках за кордоном. Двоє молодших братів ще маленькі – один у школі, інший тільки торік закінчив школу. Мама – інвалід, вона вдома, порається по господарству. Така середня небагата родина, але люди добрі", – говорять про них сусіди.

Дружина Настя також із багатодітної сім’ї. Вона народилася та виросла в селі Велике Поле, Березнівського району.

Батька втратили троє дітей

У Миколи залишилося троє маленьких дітей: один син та двоє дочок. Старшому Артему 5 років, Маргариті 3 роки, а Меланії приблизно півтора року. Чоловік дуже любив своїх малюків і пишався ними.

"У сім’ї велике горе. Настя залишилася одна з маленькими дітьми, та ще й борг за будинок. У селі вони ще не були прописані, тому офіційно допомогти їм не можуть. Люди самі збиратимуть допомогу дружині, щоб вона могла хоч якось оплатити борги та поставити дітей на ноги", – додає місцевий житель.

Похорон чоловіка відбудеться сьогодні, 10 лютого, в Мирному.

На Закарпатті 17-річний підліток загинув від удару струмом | Новини України

Читайте також: