Троє киян відвезли гостю з Москви до Чорнобильської зони: чим закінчився екстремальний туризм

Троє киян відвезли гостю з Москви до Чорнобильської зони: чим закінчився екстремальний туризм

Правоохоронці затримали порушників у зоні відчуження, росіянці можуть скоротити дозволений термін перебування в Україні.

У середу, 5 січня, під час патрулювання території зони відчуження ЧАЕС у відселеному селищі Поліське працівники поліції затримали чотирьох 19-річних нелегальних туристів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як виявилося, молоді люди проникли на територію зони ЧАЕС з метою екстремального туризму, оминувши контрольно-пропускні пункти. Троє із затриманих - жителі міста Києва, ще одна дівчина — приїхала в гості з Москви.

Щодо затриманих складено протоколи про адміністративне правопорушення, їм загрожує штраф у розмірі від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн).

Також поліцейські направили подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування в Україні громадянці Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше раніше у Чорнобильській зоні відчуження спіймали 28-річного громадянина Білорусі, який заблукав біля станції радіолокації "Дуга". Чоловік зателефонував на лінію "102" і сказав, що хоче "здатися".

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