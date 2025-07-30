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Пожежа в Одесі ледь не забрала життя двох тварин - деталі (фото)
Вогонь охопив дві верхні поверхи будинку, рятувальники вчасно зреагували.
В Одесі у триповерховому житловому будинку сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька квартир на другому та третьому поверхах і стрімко поширювався, загрожуючи всій будівлі.
Про це розповіли у ДСНС України на Facebook.
Як повідомляється, на місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони швидко локалізували займання та не дали полум’ю розповсюдитися далі. Під час порятунку надзвичайники вивели з будівлі трьох людей, а також врятували домашніх улюбленців — кота та собаку.
На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Після інциденту з мешканцями будинку працювали психологи ДСНС, щоб надати їм необхідну підтримку.
Нагадаємо, раніше розповідали про кішку-героїню, яка мешкає в Одесі. Вона самостійно веде свою родину до укриття, контролюючи, щоб ніхто не відставав. Кішка не боїться вибухів, реагує на сирену й одразу прямує до виходу.
Також повідомлялось, що під час масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 17 червня 2025 року собака врятував свого господаря від загибелі.