Пожежа в Одесі ледь не забрала життя двох тварин - деталі (фото)

Пожежник тримає врятовану собаку / © ДСНС

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В Одесі у триповерховому житловому будинку сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив кілька квартир на другому та третьому поверхах і стрімко поширювався, загрожуючи всій будівлі.

Про це розповіли у ДСНС України на Facebook.

Як повідомляється, на місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони швидко локалізували займання та не дали полум’ю розповсюдитися далі. Під час порятунку надзвичайники вивели з будівлі трьох людей, а також врятували домашніх улюбленців — кота та собаку.

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На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Після інциденту з мешканцями будинку працювали психологи ДСНС, щоб надати їм необхідну підтримку.

© ДСНС

Пожежа в Одесі 30 липня / © ДСНС

Пожежа в Одесі 30 липня / © ДСНС

Пожежа в Одесі 30 липня / © ДСНС

Пожежа в Одесі 30 липня / © ДСНС

Рятування тварини / © ДСНС

Нагадаємо, раніше розповідали про кішку-героїню, яка мешкає в Одесі. Вона самостійно веде свою родину до укриття, контролюючи, щоб ніхто не відставав. Кішка не боїться вибухів, реагує на сирену й одразу прямує до виходу.

Також повідомлялось, що під час масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 17 червня 2025 року собака врятував свого господаря від загибелі.

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