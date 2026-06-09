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Троє людей загинули внаслідок масованої атаки на Харківщину
Також кілька людей отримали поранення.
Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки на місто Чугуїв на Харківщині в ніч проти и 9 червня.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ворог завдав ударів по м. Чугуїв. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули», — йдеться у повідомленні.
Також гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік.
Очільник Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки у місті виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах, серед пошкоджень — будівля одного з комунальних підприємств міста, поранено ії працівника.
Раніше повідомлялося, що кілька вибухів пролунало вночі 9 червня у Харкові, місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.