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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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65
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Троє людей загинули внаслідок масованої атаки на Харківщину

Також кілька людей отримали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Масований обстріл Харківщини

Масований обстріл Харківщини / © tsn.ua

Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки на місто Чугуїв на Харківщині в ніч проти и 9 червня.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог завдав ударів по м. Чугуїв. Внаслідок ворожої атаки троє людей загинули», — йдеться у повідомленні.

Також гострої реакції на стрес зазнав 34-річний чоловік.

Очільник Харкова Ігор Терехов заявив, що внаслідок атаки у місті виникли пожежі у Шевченківському та Холодногірському районах, серед пошкоджень — будівля одного з комунальних підприємств міста, поранено ії працівника.

Раніше повідомлялося, що кілька вибухів пролунало вночі 9 червня у Харкові, місто перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Дата публікації
Кількість переглядів
65
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