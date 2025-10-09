Ворог обстрілює Сумщину / © Getty Images

Реклама

Унаслідок інтенсивних обстрілів Сумської області загинуло троє людей, ще двоє отримали поранення. Російські війська завдали ударів по кількох населених пунктах регіону, спричинивши руйнування цивільних об’єктів.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Росія атакує громади області десятками ударних БпЛА і керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдалося знищити силами оборони, однак ворог активно застосовує їх знову і знову», — зазначив Григоров.

Реклама

Під ворожим вогнем опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська громади.

Внаслідок атак загинули троє чоловіків: 40-річний мешканець Миколаївської громади, 65-річний — із Великописарівської та 66-річний — із Білопільської.

Також поранено двох цивільних: 47-річного жителя Степанівської громади та 52-річного мешканця Сумської громади.

Окрім людських втрат, зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури — житлових будинків, господарських споруд і об’єктів комунального призначення.

Реклама

Раніше повідомлялося, що у Сумах в ніч проти 9 жовтня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.