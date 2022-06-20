Троє львів'ян за 6 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі: фото

Троє львів'ян за 6 тисяч доларів переправляли чоловіків до Польщі: фото

Правоохоронці викрили трьох львів'ян, які незаконно переправляли військовозобов'язаних чоловіків за кордон.

За даними слідства, троє громадян організували схему нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку до Республіки Польща. Для цього мешканці Львова за 6 тисяч доларів США вносили дані військовозобов’язаного чоловіка до інформаційної бази даних "Шлях", що дозволяє безперешкодно виїжджати за кордон в умовах воєнного часу.

Про це сьогодні, 20 червня, повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Двох фігурантів спіймали під час отримання 6 тисяч доларів, а третього учасника злочинної групи планують оголосити в розшук.

Групі осіб оголосили підозру в організації незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Досудове розслідування триває, вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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