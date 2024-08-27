Троє мобілізованих ексв’язнів втекли з військової частини на Одещині: чим усе закінчилось

За словами представника ОК "Південь" мобілізовані спробували використати вільний час "на власний розсуд".

Троє колишніх в'язнів, які були мобілізовані і проходили військову підготовку в навчальному центрі на Одещині, у суботу, 24 серпня, самовільно залишили військову частину. Протягом доби порушників знайшли правоохоронці і повернули до місця розташування.

Про це розповів виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковник Олексій Міщенко в коментарі для Радіо Свобода.

За словами підполковника, мобілізовані вирішили використати вільний час "на власний розсуд". Він також спростував повідомлення у місцевих ЗМІ про те, що військовослужбовці з числа мобілізованих ексв'язнів залишили військову частину з автоматами Калашнікова.

"Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було. Це неправдива інформація, і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало", – наголосив Міщенко.

Представник ОК "Південь" додав, що мобілізовані були відсутні у навчальному центрі менш ніж добу.

"Вже 25 серпня їх затримали і доставили назад. Тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад" – зазначив Міщенко.

Підполковник не розповів, де саме "гуляли" військовослужбовці і за яких обставин їх затримали. Проте він наголосив, що у військовій частині відбудеться службова перевірка, а тих, хто допустив порушення дисципліни мобілізованими, покарають.

"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", – зазначив Міщенко.

Нагадаємо, у ЗСУ спростували чутки про “втечу” колишніх ув'язнених з навчального центру на Чернігівщині.

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