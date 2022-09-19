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Троє молодих жінок, які загинули в ДТП з військовим автомобілем на трасі “Київ - Чоп”, були місіонерками: фото

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Троє молодих жінок, які загинули в ДТП з військовим автомобілем на трасі “Київ - Чоп”, були місіонерками: фото

Фото: Поліція Львівської області

Стали відомими прізвища жертв смертельної аварії біля міста Броди на Львівщині.

У жахливій ДТП на автотрасі “Київ - Чоп” загинули троє молодих жінок, які були місіонерками та їхали з Бродів до Підкаменя.

Про це повідомили у виданні Rivne media, опублікувавши фото загиблих та однієї постраждалої в аварії. 

Цими вихідними у трьох населених пунктах, звідки загиблі були родом, провели церемонії прощання. Похоронні зібрання відбулися у місті Вараш, селі Довге Сарненського району та селищі Клесів.

У повідомленні йдеться, що в ДТП загинули 28-річна Оксана Рищиковець, 29-річна Наталія Євгейчук та Любов Боровик. Також не вдалося врятувати 7-річного сина водійки авто Юліани Костик - Павла.   

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Нагадаємо, що увечері 15 вересня автомобіль Volkswagen Caddy, у якому їхали загиблі, на автотрасі "Київ — Чоп" зіткнувся із військовим автомобілем.

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