Троє молодих жінок, які загинули в ДТП з військовим автомобілем на трасі “Київ - Чоп”, були місіонерками: фото

У жахливій ДТП на автотрасі “Київ - Чоп” загинули троє молодих жінок, які були місіонерками та їхали з Бродів до Підкаменя.

Про це повідомили у виданні Rivne media, опублікувавши фото загиблих та однієї постраждалої в аварії.

Цими вихідними у трьох населених пунктах, звідки загиблі були родом, провели церемонії прощання. Похоронні зібрання відбулися у місті Вараш, селі Довге Сарненського району та селищі Клесів.

У повідомленні йдеться, що в ДТП загинули 28-річна Оксана Рищиковець, 29-річна Наталія Євгейчук та Любов Боровик. Також не вдалося врятувати 7-річного сина водійки авто Юліани Костик - Павла.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, що увечері 15 вересня автомобіль Volkswagen Caddy, у якому їхали загиблі, на автотрасі "Київ — Чоп" зіткнувся із військовим автомобілем.

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