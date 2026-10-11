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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Троє поранених і пошкоджені будинки: наслідки російської атаки на Рівненщину

У неділю, 11 жовтня, повітряну тривогу оголошували у Вараському, Сарненському, Дубенському та Рівненському районах області.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Наслідки атаки на Рівненську область 11 жовтня

Наслідки атаки на Рівненську область 11 жовтня

Унаслідок російської атаки на Рівненську область, яку відбивали сили протиповітряної оборони, поранення дістали троє людей.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Ворог продовжує атакувати Рівненщину з повітря. Дякую силам ППО, які тримають цей удар. На жаль, не завжди вдається уникнути наслідків. Під час минулої атаки поранень зазнало троє людей», — зазначив очільник ОВА.

Він також закликав жителів області дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

За словами Коваля, від ранку 11 жовтня повітряну тривогу оголошували у Вараському, Сарненському, Дубенському та Рівненському районах області.

Раніше начальник ОВА повідомляв про пошкодження внаслідок ранкової атаки на Сарненщині.

Там постраждали три житлові будинки та будівля старостинського округу. У помешканнях пошкоджено покрівлі й вікна, в одному з будинків — також фасад. Крім того, зазнали пошкоджень господарські споруди.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 9 жовтня на Рівненщині постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. 13-річний хлопчик дістав важкі поранення.

У неділю, 11 жовтня, стало відомо, що 13-річний Максим, поранений внаслідок російської атаки, помер у лікарні.

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