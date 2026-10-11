Троє поранених і пошкоджені будинки: наслідки російської атаки на Рівненщину

Наслідки атаки на Рівненську область 11 жовтня

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Унаслідок російської атаки на Рівненську область, яку відбивали сили протиповітряної оборони, поранення дістали троє людей.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

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«Ворог продовжує атакувати Рівненщину з повітря. Дякую силам ППО, які тримають цей удар. На жаль, не завжди вдається уникнути наслідків. Під час минулої атаки поранень зазнало троє людей», — зазначив очільник ОВА.

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Він також закликав жителів області дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

За словами Коваля, від ранку 11 жовтня повітряну тривогу оголошували у Вараському, Сарненському, Дубенському та Рівненському районах області.

Раніше начальник ОВА повідомляв про пошкодження внаслідок ранкової атаки на Сарненщині.

Там постраждали три житлові будинки та будівля старостинського округу. У помешканнях пошкоджено покрівлі й вікна, в одному з будинків — також фасад. Крім того, зазнали пошкоджень господарські споруди.

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Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 9 жовтня на Рівненщині постраждали семеро членів багатодітної родини, серед них четверо дітей. 13-річний хлопчик дістав важкі поранення.

У неділю, 11 жовтня, стало відомо, що 13-річний Максим, поранений внаслідок російської атаки, помер у лікарні.

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