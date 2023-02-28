Троє школярів на Запоріжжі зґвалтували колишнього однокласника: деталі злочину

Підлітків засудили до 7 років позбавлення волі.

Троє неповнолітніх школярів на Запоріжжі, які зґвалтували колишнього однокласника, проведуть сім років за ґратами.

Про це повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

У суді прокурори довели, що 15 січня 2022 року школярі з передмістя Запоріжжя вдома в одного з них вчинили знущання та сексуальне насильство над колишнім однокласником. Потім, погрожуючи фізичною розправою та насильством, забрали його мобільним телефоном. Також вони вимагали з хлопця тисячу гривень неіснуючого боргу. Усе це школярі знімали на відео.

Підлітків визнали винними у зґвалтуванні, сексуальному насильстві, розбої та вимаганні, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, вночі 27 лютого Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300. Один із запущених російських снарядів ймовірно впав у воду.

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