Троє ухилянтів застрягли у крижаній Тисі: історія "щасливого порятунку" (відео) 

Прикордонники врятували трьох чоловіків, які ледь не загинули під час спроби незаконного перетину кордону.

Трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, врятували на Закарпатті ввечері неділі, 24 листопада. Усвідомивши небезпеку для своїх життів, правопорушники самі зателефонували рятувальникам і викликали допомогу.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Чоловіки, двоє з яких виявились мешканцями Закарпаття, а третій — волинянином, скористалися послугами ділків, які пообіцяли їм допомогти втекти за кордон сушею. Але після того, як чоловіки віддали гроші "послугу", виявилось, що доведеться "переходити вбрід" річку.

"Переправники, традиційно нехтуючи життям своїх клієнтів, з настанням темряви спрямували їх у Тису, набрехавши, що води там по коліно, сама річка не широка, а тому вони з легкістю перейдуть її та навіть не встигнуть змерзнути. Жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів чоловікам не пропонували. Роззувшись та злегка підкотивши штани, "водолази" рушили у невідому для них водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку", – повідомили прикордонники.

Ухилянтів врятувало лише те, що течія понесла їх на змите дерево, яке було посеред річки. Течія була настільки сильною, що один з чоловіків загубив у річці штани.

Усі троє змогли зачепитись за гілки та вибратись на мілину. На щастя в одного з горе-пловців був робочий телефон, тож вони зателефонували рятувальникам й попросили про допомогу.

До пошуків правопорушників були залучені військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону, яким вдалося знайти чоловіків за допомогою дрона.

"Завдяки спільним зусиллям прикордонників відділу "Вилок", співробітників відділення державного пожежно-рятувального поста селища Вилок та гірського пошуково-рятувального відділення міста Іршава потерпілих врятували та витягнули на берег. Усіх трьох доставили у прикордонний підрозділ, де військовослужбовці напоїли їх гарячим чаєм та надали можливість зігрітися, висушити одяг та взуття", – додали у ДПСУ.

За спробу порушення державного кордону стосовно чоловіків склали протоколи про адмінправопорушення.

"Повідомляємо, що рівень води у річці Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною та Румунією наразі значно піднявся. Температура води дуже низька, що викликає судоми у м’язах тих, хто намагається зануритися у річку. При таких умовах тіло людини стає некерованим, що може призвести до загибелі", – застерегли прикордонники тих, хто досі планує спробувати переплисти Тису.

Нагадаємо, біля одного з прикордонних населених пунктів Камінь-Каширського району затримали жителя Київської області, який намагався дати хабар в розмірі $3000 прикордоннику за допомогу у незаконному перетині українсько-білоруського кордону.

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