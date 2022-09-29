Троє українських морпіхів повернулися на підконтрольну Україні територію - розвідка повідомила подробиці

Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини щоб продовжити військову службу

ГУР МО отримало інформацію, що в одному з окупованих міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти - двоє чоловіків та жінка.

Головне управіння розвідки повідомило подробиці повернення українських захисників, які переховувалися на окупованій території.

"В березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення. Внаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Всі троє були змушені переховуватись в зоні окупації. Протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування", - йдеться у доповіді.

Для повернення українців оперативні підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели оперативну комбінацію з евакуації і морпіхи змогли залишити окуповану територію.

Зазначимо, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Україна пропонує Росії великі обміни громадян, але РФ в одноосібному порядку приймає рішення, кого віддавати, а кого - ні.

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