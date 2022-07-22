Троє загиблих, поранені в реанімації, обстріляні будинки та авто: як минула доба у Харківській області

Окупанти сьогодні вночі обстріляли Рогань, а минулої доби ударів зазнали Харків та інші населені пункти області.

У ніч проти 22 липня окупанти обстріляли с. Рогань в Харківському районі Харківської області і влучили в неексплуатовану будівлю, внаслідок чого сталася пожежа. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також очільник області розповів про обстріли, які окупанти вели впродовж минулої доби, 21 липня.

"Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ Салтівський та Київський райони м. Харків. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей. 2 людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає", - зазначив Синєгубов.

Фото: соцмережі

Також російські окупанти минулої доби обстрілювали мирне населення Чугуївського району. Загарбники пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

"На лінії зіткнення ситуація контрольована. На Харківському напрямку ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже", - повідомив Синєгубов.

В районі Ізюма окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Карнаухівки, Микільського і Курульки.

"Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогові постійних втрат", - резюмував очільник області.

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