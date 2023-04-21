Троє загиблих та один травмований: на Вінниччині зіткнулися інкасаторська машина та легковик (фото)

У селі Тартак Гайсинського району сталася смертельна ДТП. Зіткнулися автівка та інкасаторська машина.

Про це інформує поліція Вінницької області.

"За кермом автомобіля "ВАЗ" перебував 24-річний житель Ольгопільської громади, в його автомобілі також перебували троє пасажирів. Інкасаторським мікроавтобусом Ford керував 49-річний житель Тростянця, — зазначають у повідомленні поліції. — Від удару автомобіль "ВАЗ" перекинувся".

У Вінницькій області сталася ДТП

У результаті аварії травми несумісні з життям отримали водій "ВАЗ" та двоє його пасажирів: 52-річна жінка та 54-ріний чоловік. 33-річний пасажир цієї автівки у лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі встановлюють причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, на Рівненщині трапилась трагедія – у місцевому озері втопились двоє хлопців. Сталося це на Великдень.

ДТП на Волині: загинув 36-річний чоловік

Читайте також: