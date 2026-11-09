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Троє загиблих внаслідок атаки РФ: під ударом опинився великий обласний центр
Російська атака на інфраструктурний об’єкт в Одесі призвела до загибелі трьох людей. Медики борються за життя ще одного постраждалого.
9 листопада російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Одесі. Унаслідок удару загинули троє людей, ще одна людина дістала важкі поранення та перебуває у критичному стані.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Сергій Лисак.
Атака РФ на Одесу 9 листопада: скільки загиблих і постраждалих
За словами очільника ОВА, внаслідок російського удару загинули троє людей.
«Унаслідок ворожої атаки на об’єкт інфраструктури, на жаль, загинули троє людей. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата», — написав Лисак.
Ще одна людина дістала важкі поранення. Наразі вона перебуває у критичному стані, медики надають їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, напередодні російські війська двічі атакували Одесу. Унаслідок одного з ударів загинула людина, також було пошкоджено адміністративну будівлю та нежитлове приміщення.
Крім того, вранці 8 листопада окупанти влучили у склад продовольчих продуктів, який уже зазнавав російської атаки раніше. Там спалахнула масштабна пожежа.