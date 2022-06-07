Троїцька батьківська субота 2022: коли, що не можна робити, традиції

Читайте в матеріалі ТСН.ua все про Троїцьку батьківську суботу 2022 року: коли цей день, кого потрібно поминати і що робити?

Трійця - одне з двунадесятих свят і дуже важливе для християн східного та західного обряду. Щорічно воно випадає на 50-й день після святкування Воскресіння Господнього (Великодня). А тому в народі його часто називають ще "П'ятидесятниця". Перед цим святом віряни поминають померлих. Цей день називається Троїцькою батьківською суботою.

Троїцька батьківська субота 2022: коли

2022 року свято Трійця (Зелені свята, П'ятидесятниця) випадає на 12 червня. Отже, Троїцька батьківська субота буде 11 червня. В цей день прийнято поминати покійних. Особливу увагу приділяють тим, у кого не залишилося родичів, які могли б поминути їх в інші дні. Традиції Троїцької батьківської суботи включають в себе обряди християнського православ'я та звичаї слов'янського язичництва. За повір'ям саме на 50-й день після Великодня на землю зійшов Святий Дух, який став символом порятунку людства.

Наші предки на Троїцьку батьківську суботу поминали тих, хто пішов з життя надто рано. Було прийнято, щоб священники дізнавалися причину смерті та вносили людину в список. Зараз Церква дозволяє поминати всіх. Також віряни ходять на богослужіння та відвідують кладовища.

Що можна і не можна робити

Троїцька батьківська субота: що можна і не можна робити / Фото: pixabay.com

В цей день православні віряни обов'язково йдуть на службу до храму. Там потрібно передати записки з іменами померлих родичів чи просто знайомих для панахиди. В церкві велика панахида проводиться напередодні, в п'ятницю. А наступного дня, вже на Троїцьку батьківську суботу, священники служать Божественну заупокійну літургію, загальну панахиду та виступають з проповідями. Якщо у вас немає можливості піти до храму, можна прочитати молитву вдоба або на могилі. Зазвичай читають "Отче наш", хоча є і спеціальні молитви на цей день.

Ще однією важливою традицією цього дня є те що потрібно подати милостиню нужденним, а потім відвідати кладовище. Важливо прибрати біля могил родичів, посадити квіти.

Є певні речі, які Церква забороняє робити на Троїцьку батьківську суботу. Зокрема:

займатися будівництвом;

в'язати або шити;

пліткувати та лихословити;

працювати в землі;

поминати покійних поганими словами;

курити і вживати алкогольні напої.

За язичницьких часів в цей день наші предки влаштовували сімейний вечір, поминали покійних. Але вважалося, що це не причина для скорботи, а світле свято.

Троїцька батьківська субота: молитва

Щоб душа покійних знайшла мир та спокій, важливо прочитати цього дня особливі молитви.

Універсальна молитва звучить так:

"Упокій, Господи, душі покійних рабів твоїх: батьків моїх, родичів ,благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі гріхи вільні і мимовільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь".

Окремо читають молитву за покійних батьків:

"Господи, почуй наші благання про батьків, що покинули цю землю і вирушили в Царство Твоє, де життя вічне. Лише ти здатний втішити душі наші скорботні. Прошу, відпусти всі гріхи пішов і подаруй йому життя в радості і щастя на Небесах. Плачу я і молюся за душу раба Божого (ім'я) з вірою і надією на розраду. Не залиш мене одного в печалі скорботної, допоможи пережити втрату. Відпусти йому всі гріхи, дозволь душі упокоїтися і знайти життя вічне. Помолюся ж я за нього і прославлю ім'я твоє, Господь наш! Бо Ти батько наш, і лише ти знаєш, коли проб'є останню годину наш на землі, щоб забрати після душі наші в Царство Небесне. Нехай знайдемо ми вічність поруч з тобою. На віки віків. Амінь".