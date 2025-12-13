Труба для окупантів у Куп’янську: як бійці "Ахіллесу" знищили потайний маршрут (відео)

Місто Куп'янськ звільняють від окупантів / © Getty Images

Російські окупанти використовували для проникнення до міста Куп’янська на Харківщині недіючу газову трубу. Для знищення цього маршруту бійці 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» використали 3 тонни вибухівки.

Про це йдеться у повідомленні цього військового підрозділу, яке супроводжує відео на YouTube.

Українські військові зазначили, що цей безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили у місті, обходячи вогневий контроль, було виявлено в процесі розвідки.

«Полк „Ахіллес“ розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Три тонни вибухівки було використано для ураження труби. Згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

У полку «Ахіллес» зазначили, що від квітня до грудня цього року силами цього підрозділу під час боїв за Куп’янськ завдано таких втрат противнику:

виведено зі строю 1877 окупантів ( 998 — ліквідовано, 879 — поранено);

атаковано 8324 укриття та 232 злітні позиції БпЛА противника;

знищено 61 автівку, 611 — уражено;

знищено 9 одиниць броньованої техніки, 54 — пошкоджено;

знищено 8 артилерійських систем, 146 — пошкоджено.

Окрім того, екіпажі полку за допомогою БпЛА доставили на піхотні позиції Сил оборони 8 тонн гуманітарних вантажів з продовольством, ліками, обладнанням, теплим одягом, генераторами та бензином на позиції суміжних підрозділів, куди вже не міг доїжджати будь-який транспорт.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони зачистили Куп’янськ: місто перейшло під повний контроль ЗСУ.

Після цього президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Куп’янська.

У підрозділі НГУ «Хартія» повідомили, що в Куп’янську заблоковано понад 200 російських військових, залишених без підкріплення та ресурсів через перекриту логістику.