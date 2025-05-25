Труби впали на вантажівку: на підприємстві трагічно загинув водій

На місці події

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У Тернопільській області на території підприємства загинув 61-річний водій. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Повідомлення про смерть 61-річного чоловіка на спецлінію „102“ надійшло близько 16:20. Під час перевірки з’ясувалося, що потерпілий приїхав на підприємство за товстостінними металевими трубами. Під час завантаження обладнання обірвався гак на крані й труби впали на водія вантажівки», — уточнили у відомстві.

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Травми чоловіка виявилися несумісними із життям — він помер на місці.

Наразі всі обставини трагедії встановлюють працівники поліції. Триває слідство.

Нагадаємо, у селі Настасів біля Тернополя на узбіччі дороги виявили мертвим 50-річного чоловіка, який нещодавно влаштувався на роботу на місцевий комбікормовий завод. Місцеві мешканці стверджують, що чоловік раптово помер на території підприємства, звідки його вивезли в ковші навантажувача та викинули на узбіччі дороги.