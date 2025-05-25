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Труби впали на вантажівку: на підприємстві трагічно загинув водій
На Тернопільщині поліція встановлює всі обставини смерті водія, який приїхав на підприємство.
У Тернопільській області на території підприємства загинув 61-річний водій. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.
Про це повідомили у поліції регіону.
«Повідомлення про смерть 61-річного чоловіка на спецлінію „102“ надійшло близько 16:20. Під час перевірки з’ясувалося, що потерпілий приїхав на підприємство за товстостінними металевими трубами. Під час завантаження обладнання обірвався гак на крані й труби впали на водія вантажівки», — уточнили у відомстві.
Травми чоловіка виявилися несумісними із життям — він помер на місці.
Наразі всі обставини трагедії встановлюють працівники поліції. Триває слідство.
Нагадаємо, у селі Настасів біля Тернополя на узбіччі дороги виявили мертвим 50-річного чоловіка, який нещодавно влаштувався на роботу на місцевий комбікормовий завод. Місцеві мешканці стверджують, що чоловік раптово помер на території підприємства, звідки його вивезли в ковші навантажувача та викинули на узбіччі дороги.