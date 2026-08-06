Труби вже доставили: після жорсткої заяви Зеленського влада знайшла спосіб повернути воду в Марганець

Вода / © pixabay.com

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У Нікопольському районі через поломку насосної групи магістрального водогону без централізованого водопостачання залишилися Марганецька та навколишні громади.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

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Що відомо про аварію водогону на Нікопольщині

Як розповів голова ОВА, для керування ремонтом одразу створили оперативний штаб на чолі з міністром інфраструктури Миколою Калашником. Сам пошкоджений водогін належить регіональному офісу водних ресурсів, чиї фахівці зараз і лагодять його.

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Він додав, що обласна військова адміністрація надає всебічне сприяння та шукає альтернативні рішення для якнайшвидшого відновлення водопостачання.

«Цей водогін знаходиться на балансі регіонального офісу водних ресурсів, який і проводить зараз там ремонтні роботи. Військова адміністрація Дніпропетровської області надає всіляку допомогу і знаходить рішення, які можуть бути альтернативними, щоб максимально швидко забезпечити людей водою», — зауважив Ганжа.

Які роботи виконують для відновлення водопостачання

Він додав, що для відновлення подачі води реалізується терміновий проєкт із прокладання 250 метрів нових труб, які вже доставлені до місця та підготовані до монтажу.

«Ці роботи тривають, тривають постійно цілодобово. Працює сім аварійних комунальних груп з всіх куточків регіону, це з Дніпра, Кривого Рогу, місцеві. Також допомагають бригади Запоріжжя. Найближчим часом буде забезпечено цей район водою», — підкреслив начальник ОВА.

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Поки триває ремонт, людям підвозять воду. Як зазначив очільник ОВА, мешканці вже забезпечені більш ніж 155 тоннами бутильованої питної води. Також ДСНС привозить технічну воду, а на місцях організували роздачу за підтримки влади, волонтерів і небайдужих громадян. Олександр Ганжа додав, що ситуацію контролює прем’єр-міністр Сергій Колецький, і висловив упевненість, що проблему скоро вирішать.

Нагадаємо, у Марганці та прилеглих громадах Дніпропетровщини вже п’яту добу відсутнє централізоване водопостачання, а місцеві жителі змушені годинами стояти в чергах за водою під загрозою ударів ворожих дронів. Після цього президент Володимир Зеленський назвав ситуацію «ганебною» і пообіцяв відповідні звільнення.

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