Труднощі перекладу: Ігнат пояснив ситуацію щодо 24 літаків для України

Україна визначилась із тим, що Повітряним силам ЗСУ потрібно переходити на зразки західної техніки, тож наразі може йтися про постачання літаків певними підрозділами, як це відбувається з іншими типами озброєння.

Інформація щодо отримання Україною від партнерів 24 винищувачів потребувала пояснення та уточнення, тому що була невірно перекладена в інтерв'ю речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната іспанському журналісту.

Про це Юрій Ігнат розповів під час українського телемарафону.

"Зараз в нашому інформаційному просторі шириться інформація про передавання Україні 24 літаків... Вчора спілкувалися з іспанським журналістом з перекладачем. От вам класичні складнощі перекладу. Я говорив українською, переклад був англійською для іспанського журналіста і ось він видав матеріал. Вийшло, що я заявив, ніби "Україна хоче отримати 24 винищувачі F-16". Не було жодних заяв, і такі речі дуже негативно впливають. Інформація дуже чутлива і партнери цього не люблять", - сказав Ігнат

Речник також надав пояснення ситуації і заявив, що йдеться про визначення Україною щодо переходу на зразки західної техніки. ІнформацІю щодо конкретної кількості літаків Ігнат спростував.

"Зрозуміло що нам не дадуть одразу бригаду чи декілька. Мова буде йти про постачання певними підрозділами, спочатку як це робиться з іншими типами озброєння. Такий самий процес теж буде проходити поетапно. Тому спочатку мова може йти про дві ескадрилії, а одна це 12 літаків", - сказав речник.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував, що Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, тому що вони багатофункціональні.

Він пояснював, що винищувачі F-16 здатні завдавати ударів по наземних цілях різними типами зброї, а також можуть стати частиною ППО, щоб захистити небо над Україною.

Поки у президента США Джо Байдена обговорюють можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Читайте також: