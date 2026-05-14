Трудова книжка втрачена або знищена через війну: що робити

Відповідно до законодавства України, трудова книжка не є єдиним доказом трудового стажу. Якщо людина втратила трудову книжку, то має негайно звернутись із заявою до роботодавця за останнім місцем роботи. Після цього їй видадуть новий документ із записом «Дублікат».

Отже, якщо ви втратили трудову книжку, то вам потрібно зробити чотири кроки для її відновлення:

негайно повідомте про втрату трудової книжки роботодавця за останнім місцем роботи

отримайте у роботодавця або в уповноваженої особи підприємства Дублікат. На це передбачено не більше від 15 днів від дня подання заяви

зберіть документи, що підтверджують стаж роботи на відповідних підприємствах

заповніть нову трудову книжку наявною інформацією про роботу

Які документи підтверджують стаж замість трудової книжки

До альтернативних доказів належать:

довідки з підприємств, установ, організацій;

архівні довідки

накази про прийняття та звільнення

особові рахунки, відомості нарахування заробітної плати

трудові договори

довідки з Пенсійного фонду України

відомості з Реєстру застрахованих осіб (форма ОК-5, ОК-7)

військові документи (для періодів служби)

судові рішення

Навіть якщо підприємство ліквідоване або перебуває на окупованій території, це не позбавляє особу права підтвердити стаж.

Куди звертатися у разі втрати трудової книжки

Згідно з наказом №58, якщо людина втратила трудову книжку, то має негайно звернутись із заявою до роботодавця за останнім місцем роботи. Після цього їй видадуть новий документ із записом Дублікат.

Що знадобиться для відновлення трудової книжки

Якщо людина, яка втратила трудову книжку, мала лише одне місце роботи, достатньо написати там заяву. Якщо ж було декілька фірм — це вже складніше. Потрібно звернутися за довідкою з попередніх місць роботи.

Нагадаємо, в Україні перехідний період для оцифрування трудових книжок триває до 10 червня 2026 року. Водночас Пенсійний фонд наголошує, що за несвоєчасне подання електронних копій штрафів чи інших санкцій не передбачено, а страховий стаж не зникне.

