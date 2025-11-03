Трудова міграція в Україну набирає обертів: хто і навіщо приїздить працювати сюди

Трудові мігранти

Реклама

В Україну, попри активні бойові дії, вже почали прибувати трудові мігранти з-за кордону. Зокрема з Бангладешу, що свідчить про гострий дефіцит робочої сили на внутрішньому ринку. Брак кадрів змушує підприємства заповнювати вакансії іноземцями.

Про це заявив експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі «День.LIVE».

«Для цивільних спеціальностей безпекове питання є великим бар’єром, тому говорити про достатньо великий обсяг мігрантів навряд чи потрібно, хоча одиничні випадки вже вражають: мешканець Колумбії, який приїжджає до нас, отримує в Україні грошей більше, ніж український економіст», — зазначив Пендзин.

Реклама

Експерт навів конкретний приклад міграції, що вже відбувається:

«Ми вже сьогодні маємо на Закарпатті приклад працюючого деревообробного підприємства, де працює до 150 людей із Бангладеш. Це показує, що в умовах дуже жорсткого дефіциту кадрів, насамперед низькокваліфікованих, однозначно формуватиметься запит на іноземних громадян, трудових мігрантів».

Пендзин попередив, що хоча залучення іноземної робочої сили є позитивним моментом для заповнення вакантних посад, воно несе за собою і певні ризики.

«На жаль, треба абсолютно чітко розуміти, що оця вся трудова міграція несе за собою не тільки позитивний момент, а й негатив побутового рівня. Щоб далеко не ходити, давайте ми подивимося, що робиться сьогодні в Європейському Союзі, чому вони так дуже болісно відносяться до міграційного процесу», — підсумував економіст.

Реклама

Нагадаємо, відбудова України після війни може зіткнутися не стільки з браком грошей, скільки з дефіцитом робочих рук. За оцінками НБУ, до кінця 2025 року з країни виїде ще близько 200 тисяч людей, а 2026-го — ще стільки ж. Таким чином, за два роки Україна може втратити майже 400 тисяч громадян.

На жаль, Україні не обійтися без залучення трудових мігрантів для відбудови країни після закінчення війни. Експерти зазначають, що цього не оминути, але потрібно виважено підходити до питання залучення трудової сили з-за кордону.

Раніше ТСН.ua розповів, наскільки скоротилося населення України через війну.