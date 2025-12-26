Трудовий стаж в Україні: як рахують і що до нього входить

Щороку в Україні зростає кількість років страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію за віком / © Getty Images

Реклама

До 2004 року в Україні нараховували трудовий стаж, а після цього — страховий.

Страховий стаж — це один із ключових факторів, який впливає на право людини на пенсійне забезпечення, соціальні виплати та інші пільги. Тому перед роботодавцями та працівниками постає низка питань щодо його врегулювання.

Трудовий стаж, отриманий до 1 січня 2004 року, автоматично прирівнюється до страхового стажу, нагадали у ПФУ.

Реклама

Що входить до трудового стажу

Військова служба

Період проходження військової служби до 01.01.2004 зараховується на підставі військових квитків, довідок військових комісаріатів, військових частин та установ Міноборони, довідок архівних та військово-лікувальних установ. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку.

Навчання у вищих учбових закладах

До 01.01.2004 зараховується лише період на денній формі навчання і підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видані на підставі архівних даних і містять відомості про період навчання. Після 01.01.2004 зараховуються лише за умови добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Реклама

Період отримання допомоги по безробіттю

До 01.01.2004 зараховується за записами в трудовій книжці, внесеними органом державної служби зайнятості, або на підставі довідки служби зайнятості про період отримання допомоги по безробіттю.

Робота ув’язнених

До 01.01.2004 зараховується за умови виплати страхових внесків. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи із суми сплачених внесків.

Реклама

Робота за договором ЦПХ

До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки органів внутрішніх справ і довідки щодо сплати страхових внесків до Пенсійного фонду. Після 01.01.2004 зараховується за даними персоніфікованого обліку, виходячи з суми сплачених внесків

Підприємництво

До 01.01.2004 зараховується на підставі довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

Реклама

Раніше ми писали про те, як докупити стаж для пенсії. Більше про це читайте у новині.