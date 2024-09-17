Труханов міг отримати російський паспорт перед повномасштабним вторгненням – блогер

Інформацію надав Стерненко.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов, за інформацією волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка, має російське громадянство.
Він опублікував ці дані у своєму телеграм-каналі.
За його словами, Труханов міг оформити російську банківську картку ще до початку повномасштабного вторгнення, зокрема 9 лютого 2022 року. За словами Стерненка, інформація про паспорт, прописку та дату його видавання отримана з російських баз даних і збігається з відомостями, які раніше оприлюднили українські журналісти.
Нагадаємо, президент розповів про подвійне громадянство та чи можливе воно.
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