Труханов міг отримати російський паспорт перед повномасштабним вторгненням – блогер

Міський голова Одеси Геннадій Труханов, за інформацією волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка, має російське громадянство.

Він опублікував ці дані у своєму телеграм-каналі.

За його словами, Труханов міг оформити російську банківську картку ще до початку повномасштабного вторгнення, зокрема 9 лютого 2022 року. За словами Стерненка, інформація про паспорт, прописку та дату його видавання отримана з російських баз даних і збігається з відомостями, які раніше оприлюднили українські журналісти.

Нагадаємо, президент розповів про подвійне громадянство та чи можливе воно.

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