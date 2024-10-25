Труханов отримав медаль "За вірність українському народу": як відреагували військові

Нагородження сталося під час позачергової сесії Одеської міської ради, яка відбулася 25 жовтня 2024 року.

Міського голову Одеси Геннадія Труханова нагородили медаллю "за вірність українському народу".

Про це повідомила Одеська міська рада.

Повідомляється, що нагородження сталося під час позачергової сесії Одеської міської ради, яка відбулася 25 жовтня 2024 року.

Зазначається, що Геннадія Труханова нагородили медаллю "за вірність українському народу".

Як відреагували військові у Мережі

Капєц, я під Бахмутом витікав, мені навіть дякую не сказали, не то що медаль, напевно, заслужив.

Що це за воїн? В нього з головою все добре? Труханова в СІЗО треба, а не медалями нагороджувати. ***нулись взагалі???

Чергове дно пробито...

Дайте йому нагороду "Барона Мюнхаузена", це єдине на що він спроможній.

До Героя України ще трішки ))).

Нагадаємо, 17 вересня 2024 року український блогер Сергій Стерненко опублікував на своєму Telegram-каналі інформацію про те, що мер Одеси Геннадій Труханов нібито має російське громадянство і, ймовірно, оформлював російську банківську картку 9 лютого 2022 року. Для доказів своїх слів активіст прикріпив скани та копії документів.

Того ж дня Труханов спростував інформацію щодо свого нібито російського громадянства. Він звернув увагу, що всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: "Геннадій Труханов не має російського громадянства".

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