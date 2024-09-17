Труханов прокоментував наявність в нього російського громадянства

Труханов міг оформити російську банківську картку ще до початку повномасштабного вторгнення, зокрема 9 лютого 2022 року, переконаний відомий блогер.

Мер Одеси Генадій Труханов відповів на заяви про те, чи справді він має російське громадянство.

Про це він написав на своїй сторніці у Мережі.

За його словами, історія з "російським громадянством" тягнеться ще від 2014 року, коли він вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси.

"Вона тягнеться вже більше 10 років. Протягом цього часу зʼявляються якісь скани, фотографії та "витяги". Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов НЕ МАЄ російського громадянства", - написав мер Одеси.

Він додав, що "для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи. А не блогери".

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов, за інформацією волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка, має російське громадянство.

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