Труханов не згоден із домашнім арештом: ексмер Одеси подав апеляцію
Геннадій Труханов оскаржив рішення суду про цілодобовий домашній арешт. Колишньому меру Одеси інкримінують службову недбалість, що призвела до загибелі людей під час негоди наприкінці вересня.
Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов оскаржив рішення Печерського районного суду Києва, який раніше обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Про подання апеляції Суспільному повідомив адвокат Труханова — Олександр Лисак.
За його словами, дата розгляду апеляції в суді наразі ще не визначена.
Нагадаємо, 31 жовтня Печерський суд Києва відправив Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт.
Двома днями раніше, 29 жовтня, дев’ятьом особам — серед яких ексмер, його заступники та посадовці Одеської міськради — повідомили про підозру у службовій недбалості, що, за даними слідства, призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.