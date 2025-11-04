Труханов не згоден із домашнім арештом: ексмер Одеси подав апеляцію

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов оскаржив рішення Печерського районного суду Києва, який раніше обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про подання апеляції Суспільному повідомив адвокат Труханова — Олександр Лисак.

За його словами, дата розгляду апеляції в суді наразі ще не визначена.

Реклама

Нагадаємо, 31 жовтня Печерський суд Києва відправив Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт.

Двома днями раніше, 29 жовтня, дев’ятьом особам — серед яких ексмер, його заступники та посадовці Одеської міськради — повідомили про підозру у службовій недбалості, що, за даними слідства, призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.