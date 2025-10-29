ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
338
1 хв

Труханов та низка посадовців Одеської міськради отримали підозри: поліція розкрила деталі

Колишній мер, посадовці Одеської міськради, представники комунального підприємства та інші підозрюються у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей через негоду.

Ексголова Одеси Геннадій Труханов та низка посадовців Одеської міськради отримали підозри. Їм загрожує до 8 років за ґратами.

Про це повідомили в поліції Одеси.

Хто отримав підозри

Як зазначають правоохоронці, внаслідок рясних дощів, що накрили місто 30 вересня, загинуло девʼять осіб. Серед них — родина з дитиною, яка проживала на цокольному поверсі будинку. Там за лічені хвилини вода досягла критичного рівня, не залишивши можливості для порятунку. Система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії.

За фактом службової недбалості девʼятьом фігурантам повідомлено про підозру. Серед фігурантів — колишній мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. Фігурантам загрожує до восьми років увʼязнення.

Раніше Зеленський прокоментував своє рішення щодо позбавлення Труханова громадянства України.

«Скільки там паспортів, які справжні, які підроблені, хто це робить — мене, чесно кажучи, не цікавить. Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть „так“. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення.

На його переконання, це не політичний, а цілком практичний крок. Він покликаний захистити Одесу від будь-яких намірів росіян.

