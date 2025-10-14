Труханов відреагував на рішення Зеленського про позбавлення його громадянства

Генадій Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення його громадянства. Він налаштований оскаржувати це.

Про це повідомляє «Суспільне».

За словами Труханова, він буде захищатися.

«Я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини…», — заявив він.

Труханов запевняє: він ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. Як доказ він пропонує звернутися до даних про перетин кордону у 2015–2016 роках.

Довкола Труханова точиться чимало обговорень, адже інформація про наявність у нього паспорта РФ зʼявилась ще під час передвиборчої компанії у 2014. Згодом був офшорний скандал 2016-го. Не вщухали обговорення й у 2024 році.

Згодом, у жовтні 2025 року, на сайті президента з’явилась петиція з вимогою припинити українське громадянство Труханова. Менш ніж за добу її підтримали 25 тисяч людей.

У свою чергу, Труханов відкидає усі звинувачення. Він заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й на поліграфі, аби довести, що російського громадянства він не має.

Нагадаємо, Зеленський ухвалив рішення щодо низки посадовців, які мають паспорт РФ. Вони позбавлені українського громадянства.

«Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб — підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», — відзвітував очільник держави.

За даними джерел, йдеться про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна.