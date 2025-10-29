Труханов вперше прокоментував вручення йому підозри: що сказав

Геннадій Туханов / © Telegram / Одеса. Офіційно

Реклама

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що звинувачення, висунуті йому після трагедії під час буревію 30 вересня, є безпідставними. За його словами, усі міські служби діяли відповідно до інструкцій і звітували перед урядовцями.

Про це він сказв в ефірі «Суспільне. Студія».

Труханов зазначив, що був здивований підозрою, адже після стихії не отримував жодних зауважень від представників Кабміну чи ДСНС. Він наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством і надати всі необхідні документи.

Реклама

«Я готовий відповісти на будь-які питання, що я робив з 2014 року», — сказав ексмер.

За словами Труханова, Одеса десятиліттями стикається з проблемами системи водовідведення. Він нагадав, що ще 13 років тому держава виділила 500 мільйонів гривень на глибоководний випуск, однак проєкт досі не завершено.

Ексмер пояснив, що міська рада публікувала попередження про шторм ще 29 і 30 вересня, але повідомлення про червоний рівень небезпеки надійшло лише після того, як стихія вже забрала життя людей.

«Ніхто не очікував таке. Люди загинули о 16:58, а повідомлення від Гідрометцентру прийшло лише о 19-й годині», — сказав Труханов.

Реклама

Колишній міський голова закликав правоохоронців провести об’єктивне розслідування і не шукати «винних для звітності». Він також наголосив, що причиною масштабних підтоплень є багаторічна забудова зон колекторів, яка потребує державного контролю.

Нагадаємо, після масштабної негоди 30 вересня, коли в Одесі загинули дев’ятеро людей, ексмера Геннадія Труханова та ще вісьмох посадовців міськради підозрюють у службовій недбалості. За даними поліції, несправна система водовідведення призвела до трагедії. Фігурантам справи загрожує до восьми років ув’язнення.