Геннадій Труханов

Ексмеру Одеси Геннадію Труханову готуються оголосити нову підозру, яка стосується злочину у сфері господарської діяльності.

Про це повідомляє «Думська» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як стало відомо, раніше обговорювану кримінальну кваліфікацію за статтею 111 КК України (державна зрада) тимчасово відклали.

У кулуарах влади та правоохоронних структур зазначають, що вирішено зосередитися на іншій статті, яка є «більш прийнятною з погляду доказів і процедур». Таким чином, правоохоронні органи змінили пріоритет у справі щодо колишнього очільника Одеси.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо низки осіб, які мають паспорти РФ. Так, вони позбавлені українського громадянства. Ймовірно, йшлося про мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова і танцівника балету Сергія Полуніна.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на рішення президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення його громадянства. Він налаштований оскаржувати його.

За інформацією СБУ, станом на зараз Геннадій Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресора.

В Одесі після того, як СБУ опублікувала інформацію про наявність у міського голови Геннадія Труханова російського паспорта, до виконання обов’язків очільника міста cтав секретар міської ради Ігор Коваль. Про покладення на нього цих обов’язків повідомлено на офіційному сайті Одеської міської ради.

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про створення Одеської міської військової адміністрації (МВА). Керувати ключовим південним регіоном призначили бригадного генерала Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську ОВА.