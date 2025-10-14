Позбавлення громадянства Труханова: в СБУ показали російський паспорт мера Одеси

Геннадій Труханов / © УНІАН

Меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України.

Про це офіційно заявили в СБУ.

У відомстві підтвердили, що Комісія при президентові України з питань громадянства ухвалила рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову.

За інформацією СБУ, станом на зараз Геннадій Труханов є громадянином РФ та має діючий закордонний паспорт країни-агресора.

Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби, ствержують в СБУ, та навіть опублікували їхні копії.

Так, згідно із даними СБУ, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України, Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом.

© Служба безпеки України

Що стосується внутрішнього паспорта РФ, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта.

«Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа „не влечет лишение гражданства российской федерации, приобретенного лицом на законном основании“», — пояснили в СБУ.

Таким чином українська влада вважає Геннадія Труханова громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних «федеральної податкової служби РФ».

Нагадаємо, що сьогодні, 14 жовтня, Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. Сам Труханов заявив, що налаштований оскаржувати це рішення.

Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію. Зауважимо, що Одеську МВА наразі поки не створили.

