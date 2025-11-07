Труханову змінили запобіжний захід: яке рішення ухвалив суд

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Колишній мер Одеси, якого звинувачують у махінаціях із землею на 689 млн грн, залишається на волі. Вищий антикорупційний суд 7 листопада не задовольнив клопотання прокурорів САП про його арешт. Натомість суд збільшив розмір застави.

Про це пише Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Колегія суддів ВАКС 7 листопада 2025 року розглянула клопотання прокурора САП щодо зміни запобіжного заходу колишньому меру Одеси. Прокуратура наполягала на взятті обвинуваченого під варту.

Суд, однак, задовольнив клопотання лише частково. У взятті ексмера під варту судді відмовили, але ухвалили рішення збільшити розмір застави. Суму було збільшено з 30 мільйонів до 42 мільйонів гривень.

У чому звинувачують ексмера

Справа стосується однієї з найгучніших схем у місті. За даними слідства, колишній мер обвинувачується в участі у злочинній організації, яка діяла в Одесі протягом 2016–2019 років.

Як повідомлялося раніше, члени організації розробили схему протиправної передачі земельних ділянок для їх подальшої забудови. Землі територіальної громади передавались в оренду в обхід обов’язкового конкурсу, і діставалися виключно наперед узгодженим компаніям-забудовникам.

За даними слідства, забудовники платили кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам. Вони, у свою чергу, через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечували ухвалення потрібних рішень.

Загальний розмір шкоди, завданої громаді Одеси, згідно з результатами експертизи, становить 689 мільйонів гривень. Крім того, встановлено факти легалізації коштів, отриманих злочинною організацією.

Нагадаємо, 31 жовтня Печерський суд Києва відправив Геннадія Труханова під цілодобовий домашній арешт.

Двома днями раніше, 29 жовтня, дев’ятьом особам — серед яких ексмер, його заступники та посадовці Одеської міськради — повідомили про підозру у службовій недбалості, що, за даними слідства, призвела до загибелі людей під час негоди 30 вересня.