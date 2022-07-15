Труна і окрема могила: у Маріуполі колаборанти встановили захмарні ціни за поховання

Спритні маріупольські колаборанти вирішили нажитися на людському горі, а саме - на похованні загиблих мешканців.
Вони встановили захмарні ціни за поховання на цвинтарі в селищі Ялта, що за майже 30 км від окупованого Маріуполя. За поховання в окремій могилі просять 25 тисяч гривень.
Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
За його словами, керує схемою вже знайомий урзуфський "Мопсік" - Аврамов Анатолій Костянтинович.
"Колаборанти і окупанти, користуючись нагодою, заробляють на маріупольцях не всьому: від відвертого мародерства до схем поховання та трогівлею диз паливом", - наголосив представник мерії.
За цю вартість підрозділ МЧС Росії, що базується на узбережжі Азовського моря в Маріуполі, та привозить в Ялту труп загиблого. Крім того, місцеві колаборанти надають труну та вириту могилу.
Як повідомлялося, російські окупанти посилили внутрішній контроль за виїздом з Маріуполя на підконтрольні Україні території. Радник міського голови Петро Андрющенко зауважує, що це пов’язано зі зростанням міграції в бік України. Тому нова "влада" намагається утримати людей.
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