Труп доньки знайшла мама: вбивцю та ґвалтівника з Кам’янця-Подільського засудили до довічного ув’язнення

Загиблу знайшла її матір, яка і зателефонувала до поліції. Вбивцю знайшли і засудили.

У Кам’янці-Подільському Хмельницької області до довічного ув’язнення засудили вбивцю і ґвалтівника 37-річної продавчині місцевого магазину.

Як сьогодні, 13грудня, повідомили у поліції області, відповідний вирок 39-річному зловмиснику виніс Кам’янець-Подільський міськрайонний суд.

Правоохоронці нагадали, що тіло 37-річної жительки села Зіньківці знайшли 27 жовтня минулого року близько 5:00 ранку на стежці поблизу старого міського кладовища в Кам’янці-Подільському. Загиблу знайшла її матір, яка і зателефонувала до поліції.

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

На місце події одразу виїхали як місцеві поліцейські, так і криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група з обласного центру. Упродовж тижня правоохоронці провели величезну роботу. Щодня до розкриття злочину залучалося близько 150 поліцейських. Опрацювали відео із понад 100 камер спостереження, провели подворові обходи практично у всьому мікрорайоні Жовтневий, опитали близько 600 осіб.

Загалом поліцейські виокремили близько пів сотні потенційно підозрюваних осіб.У справі було призначено низку експертиз. Врезультаті правоохоронцям вдалося встановити зловмисника.

Ним виявився 39-річний місцевий житель, який у 2005 році вже був засуджений за вбивство власної дружини і тільки у 2019 році звільнився із місць позбавлення волі. У скоєному чоловік зізнався.

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Колегія суддів Кам’янець-Подільського міськрайонного суду засудила чоловіка до довічного ув’язнення за пп. 10, 13 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або сексуальним насильством) Кримінального кодексу України.

Також судді задовольнили цивільний позов найближчих родичів і зобов’язали засудженого сплатити по 1 мільйону гривень кожному із них.

Читайте також: