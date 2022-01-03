Рятувальники знайшли вже мертвим чоловіка, який провалився під лід / Управління ДСНС Києва

Труп лежав на глибині 11 метрів: у Києві чоловік провалився під лід на водоймі і загинув (фото)

Труп лежав на глибині 11 метрів: у Києві чоловік провалився під лід на водоймі і загинув (фото)

Чоловік провалився під лід у затоці в Оболонському районі столиці.

Сьогодні, 3 січня, близько 9 години ранку, рятувальники кинулись на пошуки людини, яка зі слів очевидців, провалилась під кригу. Нещасний випадок стався у затоці на вул. Прирічна 37, що в Оболонському районі столиці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Надзвичайникам довелося проломати кригу на відстані 80 м від берега і за допомогою водолазно-рятувального спорядження обстежилти 100 кв. м дна затоки.

Тіло чоловіка виявили на глибині 11 метрів та за допомогою рятувального човна доправили до берегу. Наразі очікується слідчо-оперативна група для встановлення обставин та причин трагічного випадку.

Як вберегти себе від провалу під лід

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