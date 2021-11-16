Труп лежав просто посеред вулиці: у Полтавській області натрапили на мертвого чоловіка

Обставини та причина смерті 43-річного чоловіка встановлюються.
Сьогодні, 16 листопада, близько 06:30, в селі Гожули Полтавської територіальної громади на вулиці виявили мертвого чоловіка.
На тіло, що лежало на вулиці Парковій, натрапили перехожі і зателефонували до правоохоронців. Як розповіли у пресслужбі поліції області, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу чоловіка. Ним виявився 43-річний місцевий житель.
Для встановлення причини смерті тіло померлого направили на судово-медичну експертизу.
Зараз вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.
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