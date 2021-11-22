Труп молодика лежав у центрі села: стала відома причина смерті 20-річного хлопця з Буковини

Хлопець отруївся алкоголем і задихнувся.
У центрі села Старий Вовчинець Кам'янецької громади Чернівецької області знайшли мертвим 20-річного молодика. Як з'ясувала судово-медична експертиза, хлопець помер від механічної асфіксії.
Як пише "Суспільне", він був п'яним і задихнувся блювотними масами.
У хлопця виявили отруєння етиловим спиртом. Смерть настала, коли блювотні маси потрапили до дихальних шляхів та перекрили доступ повітря в легені.
Молодика знайшли мертвим 18 листопада в центрі села, на його тілі не було ознак насильницької смерті.
Читайте також: