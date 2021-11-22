Труп молодика лежав у центрі села: стала відома причина смерті 20-річного хлопця з Буковини

Труп молодика лежав у центрі села: стала відома причина смерті 20-річного хлопця з Буковини

Хлопець отруївся алкоголем і задихнувся.

У центрі села Старий Вовчинець Кам'янецької громади Чернівецької області знайшли мертвим 20-річного молодика. Як з'ясувала судово-медична експертиза, хлопець помер від механічної асфіксії.

Як пише "Суспільне", він був п'яним і задихнувся блювотними масами.

У хлопця виявили отруєння етиловим спиртом. Смерть настала, коли блювотні маси потрапили до дихальних шляхів та перекрили доступ повітря в легені.

Молодика знайшли мертвим 18 листопада в центрі села, на його тілі не було ознак насильницької смерті.

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